“Nessun caso di Coronavirus si è registrato fin qui a Modica. In caso contrario sarebbe stata avvertita l’Unità Nazionale di monitoraggio che è aggiornata costantemente sulla nascita di nuovi casi in tutto il territorio nazionale”. Esordisce così il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, dopo che diversi cittadini preoccupati si erano rivolti a lui per chiedere spiegazioni circa un presunto caso di Covid19 ricoverato presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore. “Dopo essermi confrontato con il Direttore Sanitario del nostro ospedale, Dott. Piero Bonomo, posso smentire categoricamente la presenza di un malato di Coronavirus a Modica. Non risulta nessun ricoverato né tantomeno persone in quarantena a Modica Alta, come continuava il falso messaggio fatto circolare nelle ultime ore tramite whatsapp. Purtroppo siamo di fronte all’ennesimo caso di sciacallaggio e di stupidaggine senza fine. C’è chi si diverte a procurare allarmi, in questo caso azione particolarmente grave e riprovevole visto che si tratta della salute pubblica in un periodo storico con pochi precedenti. Abbiamo girato il materiale alle forze dell’ordine, avvisato la procura e la Prefettura perché si faccia tutto il possibile per risalire al o ai responsabili. Purtroppo oltre a tutti i disagi che siamo costretti ad affrontare ci si mettono anche questi soggetti. Chiedo ai miei concittadini di prendere ogni messaggio con molta cautela, di non credere a tutto quello che vedono scritto o che ascoltano. In questi casi la cosa migliore da fare è affidarsi esclusivamente ai canali di informazione ufficiali”.