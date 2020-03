Scicli. Annullate le feste di marzo, Cavalcate e Sagra Seppia

In seguito al Decreto del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, in ordine alle misure di prevenzione per il Coronavirus, si è tenuta oggi, nella stanza del sindaco di Scicli, una riunione dell’amministrazione comunale, presieduta dal primo cittadino, con gli organizzatori delle feste di San Giuseppe di Scicli e Donnalucata, e della Sagra della Seppia, alla presenza del parroco don Armando Fidone, e dei comandanti delle stazioni dei carabinieri di Scicli e Donnalucata.

Si è deciso di annullare le tre feste in programma in marzo (cavalcata di San Giuseppe di Scicli e Donnalucata, e la Sagra della Seppia), rinviando a data da destinarsi, auspicabilmente tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, le feste religiose, cercando di mantenerne il significato e l’identità.

Il sindaco invita i cittadini a vivere questo momento con serenità e la consapevolezza che ogni scelta è presa per il bene di tutti e di ciascuno.