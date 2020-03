Alla Farmacia Ispicenia gratis il gel igienizzante lavamani

È disponibile da questo pomeriggio alla Farmacia comunale Ispicenia il gel lavamani igienizzante, richiestissimo in questi giorni nei quali se ne fa un uso diffuso. L’iniziativa si inquadra nelle misure che il Comune di Ispica sta intraprendendo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. In confezione da 50 ml. il flacone di gel igienizzante sarà gratis: ne è stato acquisito un stock di notevole quantità, in grado di soddisfare le necessità dei clienti abituali della farmacia. Qualora ne vengano richiesti due o più flaconi, saranno venduti al prezzo-prodotto. Un dispenser di grandi dimensioni sarà anche installato in farmacia, a disposizione dei clienti che volessero usufruirne al momento.

Un ringraziamento sentito viene rivolto dall’Amministrazione comunale alla presidente della società partecipata comunale Ispicenia Eva Brugaletta e al direttore tecnico Giuseppe Canto per la prontezza e la sensibilità dimostrate in un momento in cui è importante che le istituzioni, attraverso tutti i loro organismi, facciano sentire concretamente il loro impegno e il loro senso di responsabilità.