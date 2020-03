“Rinviare la giornata di domenica prossima in serie D, girone I, è una decisione giusta e sensata.”Sono le parole del DG del Marina di Ragusa Calcio, Nunzio Calogero, che continua affermando: “Anche tutti gli addetti ai lavori potevano essere soggetti a probabili contagi, soprattutto i giocatori che nelle azioni di gioco hanno il contatto fisico. È giusto fare prevenzione su tutti i livelli. La salute viene prima degli introiti. Rinviare le gare è stata una saggia decisione senza falsare il campionato rischiando di fare giocare partite non considerate a rischio, piuttosto che altre a rischio. Spero che questa decisione della LEGA venga accolta anche dalle delegazioni regionali e provinciali, visto che anche la nostra società è impegnata nei vari campionati giovanili. Non dimentichiamo che il calcio è solo un gioco, al di là dell’aspetto economico che comporta giocare un torneo impegnativo quale la serie D.”

La gara che avremmo dovuto giocare domenica prossima – continua Calogero era molto importante per noi anche se non avrebbe rappresentato la gara da “ultima spiaggia”. Di certo avremmo dovuto con la stessa intensità di sempre. Speriamo che dalla prossima domenica utile per giocare, avremmo Mistretta disponibile dopo un piccolo intervento al ginocchio. La pausa “forzata” del campionato la vivremo per ricaricare le batterie e ripartire con la stessa intensità di sempre”