Revisione Piano Regolatore Generale (P.R.G.). Scicli Rigenera

Il processo di revisione di un Piano Urbanistico è un’operazione complessa che a causa dei suoi tecnicismi rimane spesso distante dalla collettività. Tuttavia esso rappresenta un percorso che può incidere fortemente sulla vita di ogni cittadino. Il Piano Regolatore Generale (PRG) è infatti lo strumento con il quale si stabiliscono gli obiettivi futuri di un territorio comunale, si traccia il suo disegno e si definiscono le regole con cui realizzarlo nel tempo. Con il PRG si fanno scelte che riguardano il sistema insediativo (città edificata, produttiva, commerciale e dei servizi) il sistema delle reti (infrastrutture, mobilità, energia) e il sistema naturalistico e ambientale (aree agricole, boschi, corsi d’acqua, aree naturali); scelte che incidono sulla qualità della vita di tutti gli abitanti di oggi e di domani. La revisione del Piano Regolatore si rende necessaria per poter introdurre nuovi obiettivi di pianificazione (sostenibilità, difesa del suolo e dell’ambiente qualità della vita, sviluppo locale), nuove procedure (ascolto e partecipazione) e per allinearsi, oltre che alle Direttive Generali già approvate dal Consiglio Comunale, ai più recenti strumenti di governo del territorio del Paese.

Modulo di contributo alla revisione del P.R.G.

I liberi cittadini in forma singola o associata potranno esprimere le idee sulla città rispondendo ad un questionario aperto a tutti utilizzando il presente modulo. Vi chiediamo pertanto di portare una stampa del format compilato durante le giornate di ascolto, oppure inviarcene copia digitale al seguente indirizzo di posta elettronica: pianificazione@comune.scicli.rg.it, all’attenzione del responsabile del procedimento: ing. Andrea Pisani Al fine di poter procedere nell’iter di elaborazione del Documento di indirizzi nei tempi prefissati dall’Amministrazione, si precisa che verranno presi in considerazione i contributi che saranno presentati entro il 31/03/2020. Si precisa infine che il contributo ha valore esclusivamente consultivo e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale e i tecnici del gruppo di lavoro nelle scelte decisionali relative alla redazione degli indirizzi. Non è inoltre dovuta, né prevista, risposta puntuale ai contributi presentati, che sono al contrario documenti rilevanti per valutare lo spettro complessivo delle aspettative e delle proposte.