COVIRD-19. In isolamento, nello sciclitano, madre e figlia di Codogno

Sono in isolamento volontario in una loro casa sulla costiera sciclitana, le due donne di Codogno, venute in Sicilia a seguito del decesso della sorella di una delle due(l’altra è una nipote), che era ricoverata in una casa di riposo di Modica. I funerali si sono svolti in una chiesa di Scicli, poi madre e figlia sono chiuse in isolamento volontario in una loro proprietà. Resta, però, il fatto che il corpo della povera anziana sia partito alla volta di Codogno per la sepoltura, trasportato da un’agenzia funebre modicana, i cui operatori sarebbero rimasti in zona rossa per un paio di giorni prima di rientra in sede.