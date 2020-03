La Motyka Modica a Ragusa nel campionato Regionale Silver La3

Saranno Noemi Caccamo, Cristina Lorefice, Alice e Carola Macauda, Giulia Reale e Serena Stracquadanio a difendere i colori della Motyka Modica alla prima prova del Campionato Regionale “Silver LA3″ di ginnastica artistica femminile che si disputerà sabato prossimo alla Scuola Regionale dello Sport, di via Magna Grecia a Ragusa”.

Le “allieve” di Mariastella Vittorio e Laura Melilli si sono preparate con la giusta concentrazione e determinazione e saliranno in pedana con la consapevolezza delle loro possibilità.

“Una gara regionale è sempre un motivo di confronto con le altre realtà della ginnastica artistica siciliana – spiega Arianna Melilli – ma, le nostre aspettative e il modo di affrontare queste competizioni saranno le stesse. Il nostro primo obiettivo – continua – è far divertire le nostre ginnaste e farle crescere in maniera costante, senza assilli di risultati ad ogni costo. Le nostre atlete – conclude il dirigente della Motyka – hanno un grande margine di crescita e lo hanno già dimostrato, stanno seguendo con attenzione i consigli delle nostre istruttrici e in queste settimane di allenamento hanno lavorato duro e con tanta determinazione e sabato a Ragusa dovranno solo salire in pedana senza paura e consapevoli delle loro forze e siamo certe che le soddisfazioni arriveranno”