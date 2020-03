Rifiuti abbandonati nella piazzola di sosta della Ragusa-Modica

La grande piazzola di sosta che sorge lungo il collegamento che unisce Ragusa a Modica, l’itinerario, per intenderci, che procede dalla zona industriale verso la città della Contea, si presenta in uno stato indecoroso. A decine i sacchetti di spazzatura abbandonata per non parlare di altri rifiuti speciali. Una situazione insostenibile. Così la definisce il consigliere comunale M5s Ragusa, Giovanni Gurrieri, precisando che il sito in questione ricade sul territorio comunale dell’ente di palazzo dell’Aquila. “Considerando che tra poco, con il periodo pasquale ormai alle porte, per non parlare della primavera, il numero delle gite fuoriporta è destinato ad aumentare così come, almeno si spera, emergenza coronavirus permettendo, il numero dei visitatori, ci chiediamo, e chiediamo al sindaco, se sia possibile fare presentare la nostra area, tra l’altro in concomitanza di una delle strade di collegamento maggiormente frequentate durante il giorno, in questo stato”.

“E’ necessario – aggiunge Gurrieri – che intanto si proceda con una bonifica del sito e che poi ci si attrezzi con la telesorveglianza per sanzionare chi trasgredisce. In quest’ultimo caso si dovrebbe sollecitare l’Anas per i provvedimenti di competenza. Una cosa è certa. Questi modi di fare, questi atteggiamenti incivili, questa delinquenza ambientale, la presenza di questi sporcaccioni sinceramente ha stufato, non se ne può più. Ecco perché è indispensabile prendere subito provvedimenti e agire di conseguenza. Sarebbe opportuno sedersi attorno a un tavolo anche con il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, in qualche modo interessato dalla questione, per addivenire a soluzioni condivise. L’area, tra l’altro, è transitata da ciclisti quando non anche da camperisti o, più genericamente, da viaggiatori. E non possiamo certo fare figure del genere. Serve rimediare”.