Antonello Calvo, è il quarto candidato a sindaco di Ispica, elezioni in programma il prossimo 24 Maggio. Sarà sostenuta da Fratelli d’Italia e Progetto Verde, che parteciperanno con le rispettive liste alle prossime elezioni amministrative.

Calvo, sposato, 4 figli, maturità classica, è attualmente impiegato in un’azienda agricola biologica ispicese e intende sottolineare il suo ruolo e mestiere di contadino che svolge con passione. Da ispicese “doc” ha indossato le più prestigiose maglie sportive della Città: Virtus Ispica e Spaccaforno per il calcio, Mobili Amore pallavolo; negli anni 80 ha contribuito, giocando, alla diffusione, in Città, del basket e della pallamano.

Musicante polistrumentista, ha suonato nel Corpo Bandistico Città di Ispica e ne ha ricoperto il ruolo di presidente per 10 anni.

Assessore nelle giunte Amore e Gugliotta, a lui si deve l’apertura del centro comunale di raccolta (oasi ecologica).