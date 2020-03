Il Comune di Modica realizza l’Angolo di Sofia a Piano Gesù

Consegnati gli arredi per il Plesso Piano Gesù a Modica Alta per arredare le aule che ospitano le attività comuni e il servizio mensa per i corsi della scuola primaria a tempo pieno, attivati da quest’anno. Continua l’attività di supporto alle istituzioni scolastiche comunali, mettendo a disposizione i servizi e gli arredi anche per i nuovi corsi di tempo pieno e tempo prolungato che sin dal primo momento sono stati sponsorizzati da questa Amministrazione. “Grazie all’attivazione di questi corsi – commenta il Sindaco Abbate – abbiamo dato la possibilità di rientrare a tanti docenti costretti ad emigrare al nord per cercare lavoro. Piano Gesù in questi mesi è stato oggetto di numerosi interventi di manutenzione sia strutturale che in materia di barriere architettoniche grazie alla realizzazione dell’ascensore, delle rampe di accesso e dei bagni per i portatoti di handicap. Oggi abbiamo portato gli arredi che serviranno ai bambini per mangiare e realizzato, con la preziosa collaborazione della famiglia, “L’angolo di Sofia”. Uno spazio utilizzato dai logopedisti e dagli insegnanti di sostegno per lavori in piccoli gruppi. Lo spazio porta il nome della piccola Sofia Stracquadanio, la bambina che è venuta a mancare qualche mese fa e che era iscritta proprio alla scuola primaria di Piano Gesù. Oggi perpetriamo così la sua memoria come voluto fortemente dai familiari. A proposito dell’Istituto di Modica Alta, esso vedrà, nei prossimi mesi, la sostituzione di tutti gli infissi grazie ai finanziamenti di Agenda Urbana”.