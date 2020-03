Ragusa-Catania, dal ministro Provenzano rimodulazione fondi

Approvata oggi dal ministro Giuseppe Provenzano (PD), in sede di cabina di regia per i Fondi Sviluppo e Coesione, la rimodulazione delle somme necessarie alla realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania.

“Si tratta di una notizia di fondamentale importanza – dichiara il parlamentare regionale del Partito Democratico, on. Nello Dipasquale – soprattuto in previsione del preCipe di domani che vede come primo punto all’ordine del giorno proprio la Ragusa-Catania, il cambio del soggetto aggiudicatario e l’approvazione del progetto definitivo. Questo della rimodulazione dei fondi nella cabina di regia Fsc è, dunque, il passaggio propedeutico ed essenziale perché la seduta di domani vada a buon fine. Dalla notizia di oggi possiamo già presumibilmente attendere l’esito positivo al preCipe di domani”.

“Al ministro Provenzano – aggiunge Dipasquale – vanno il mio ringraziamento e i complimenti per aver mantenuto l’impegno assunto con la comunità iblea. Il traguardo di poter vedere aperti i cantieri per la realizzazione di quest’opera è ogni giorno più vicino”.