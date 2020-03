Uso improprio del sito del Comune di Ispica. “Errore materiale”

“Nessuna scorrettezza politica o volontà del sottoscritto di fare un uso improprio del sito istituzionale dell’ente bensì un semplice errore materiale commesso al momento di inoltrare la nota stampa agli organi di informazione”. Il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie, si difende dalle accuse lanciate da 11 consiglieri comunali di opposizione, secondo i quali il primo cittadino avrebbe utilizzato impropriamente il sito istituzionale dell’ente civico per scopi elettoralistici. “Ad ogni buon conto – aggiunge Muraglie – mi scuso per quanto accaduto e per l’equivoco sorto”.

La nota stampa erroneamente pubblicata sul sito istituzionale è già stata prontamente rimossa.