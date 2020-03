Monterosso Almo. Defribillatore donato dalla famiglia Buscema

Con una semplice ma significativa cerimonia sabato pomeriggio alle 18 in piazza San Giovanni è stato inaugurato un defibrillatore che la famiglia Buscema ha regalato al Comune ed a tutta la comunità monterossana. Presente alla cerimonia oltre ai familiari di Buscema, venuto a mancare nei mesi scorsi, il primo cittadino Salvatore Pagano, l’assessore Salvatore Dibenedetto e tanti parenti , amici e conoscenti. Questo importante strumento, che potrà salvare la vita di una persona dall’arresto cardiaco , sarà a disposizione di tutta la comunità. L’Amministrazione comunale si è fatto carico di predisporre il supporto vicino all’ingresso principale del Comune in piazza San Giovanni dove installare il defibrillatore. Sicuramente la zona scelta per posizionarlo è stata la più adatta in quanto centrale , molto visibile ed abbastanza frequentata. Nella foto un momento dell’inaugurazione.

Giovanni Bucchieri