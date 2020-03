Calcio a 5, Giarratana perde il big match con lo Scicli

Lo Scicli Sporting Club ha disputato una partita in assoluta sintonia con la posizione che ricopre in classifica. Prestazione sottotono, invece, per l’Asd Giarratana che, pur consapevole dell’importanza dell’impegno, non ha saputo esprimere un gioco all’altezza della situazione. Davvero un peccato per i padroni di casa perché c’erano tutte le condizioni per potere dire la propria sino in fondo. Però è andata così e bisogna prenderne atto. Ma, soprattutto, non si demorde e si proseguirà sino alla fine della stagione per cercare di raggiungere il traguardo prefissato all’inizio. I rossoblù si portano subito in vantaggio sul 3-1, poi riescono a realizzare anche il 4-1 ma da quel momento in poi la luce si spegne. E lo Scicli riesce a rimontare sino a portarsi sul 4-4 alla fine del primo tempo. Nella ripresa, gli ospiti prendono il sopravvento e la squadra allenata da Samuele Puma non riesce più ad andare a segno. Il match si conclude, dunque, con il punteggio di 5-9 per la capolista che adesso allunga di tre punti nei confronti dell’Asd Giarratana. “Da parte loro – commenta il vicepresidente Giacomo Puma – è stata disputata una grande partita, giocata rispettando appieno il posto in classifica che ricoprono. Noi ci siamo espressi a fasi alterne. Sicuramente non bene nella ripresa quando non siamo riusciti ad entrare in partita. Sono le classiche gare in cui non riesci a sviluppare gioco e, quindi, di conseguenza non hai occasioni per concretizzare. Peccato che una prestazione così sia capitata nel contesto di un match così importante. Ma non ci arrendiamo e continueremo ad allenarci per le prossime partite con la stessa intensità dimostrata finora. Perché il nostro obiettivo è sempre lo stesso, arrivare sino in fondo e cercare la scalata al piano superiore. In ogni caso, i miei complimenti vanno allo Scicli che si è dimostrata veramente una grande squadra”.