Premiati i piloti dell’Associazione Sportiva Chiaramonte Gulfi

Una simpatica manifestazione quella che si è tenuta l’altra settimana all’azienda agrituristica Ganzeria con la premiazione del campionato sociale 2019 promosso dall’associazione sportiva piloti Chiaramonte Gulfi. Sono stati consegnati i riconoscimenti a tutti i soci piloti che hanno partecipato a questa speciale competizione. E’ stato il presidente dell’associazione, Giovanni D’Avola, ad aprire il momento conviviale ringraziando tutti per la partecipazione e illustrando quali saranno le competizioni inserite nel campionato sociale per quanto riguarda il 2020. Poi, la consegna delle coppe ai vari classificati. Il campionato è stato vinto da Davide Gravina con sette gare effettuate e il punteggio di 80,6. Secondo Antonio Cusumano, sei gare e 52 come punteggio. Terzo Salvatore Cocimano, otto gare e 48 come punteggio. Questi gli altri classificati. Quarto Salvatore Ferlito, quinto Giuseppe Nicastro, sesto Mario Cusumano. Gli altri premiati sono stati Andrea Cirnigliaro, Sebastiano Gatto, Andrea Rosso, Antonio Petriglieri. Quindi Giuseppe Distefano, Nicolò Nicoletti, Nello Gurrieri, Giampiero Tummino, Bruno Caruso, Bruno Cavallo, Salvatore D’Angelo, Giovanni D’Avola, Carmelo Pavone, Luigi Giaquinta, Sandro Gurrieri e quindi Massimo Miciluzzo. La classifica è stata stilata in base ai risultati ottenuti nelle varie gare effettuate.