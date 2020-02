Assolto Padre Salonia, accusato di stupro da una suora

I guai del frate cappuccino Giovanni Salonia, di 73 anni, che nel febbraio 2017 venne nominato dal Papa vescovo ausiliare accanto a Lorefice, sono finiti con la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Roma. “Non luogo a procedere”, così ha deciso il Gup nonostante la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero. Lo aveva denunciato una suora sostenendo di essere stata stuprata da Salonia. Lui, l’accusato, non è un religioso qualunque, è tra i più affermati psicoterapeuti operanti nel mondo ecclesiale. Era, appunto, accusato da una suora di violenza sessuale, con l’aggravante per i pm di “avere agito per motivi abietti”.

“Nella veste di psicoterapeuta e nello stesso tempo di sacerdote – si legge nel capo di imputazione – costringeva la suora, sua paziente, a compiere e subire atti sessuali” in diversi incontri tra il 2009 e il 2013. A difesa di Salonia si era mosso anche il ministro della Sicilia dei cappuccini.