Torna in campo domani 1 marzo alle ore 16 la Virtus Ragusa futsal, che affronta in trasferta Noci nella gara valida come 19ma giornata del campionato di Serie A femminile di calcio a 5. Terminata la serie di incontri contro squadre d’alta fascia, la formazione ragusana si troverà a giocarsela sul campo di una concorrente diretta per la salvezza, in un match il cui esito potrebbe essere davvero determinante per il raggiungimento degli obiettivi finali. I calcoli sono presto fatti: Ragusa si trova sempre ancorata a quota 13 punti in classifica, insieme al Real Grisignano nell’ultima posizione utile per i playout (al momento però sarebbero proprio le giallonere a disputare gli spareggi per la salvezza mentre le venete sarebbero salve) mentre Noci insegue ad appena una lunghezza di distanza, in terz’ultima posizione. Ecco che una vittoria, per ciascuna delle due squadre, diventerebbe di importanza capitale. La formazione pugliese si è rifatta sotto in classifica, proprio nell’ultima giornata, vincendo contro il fanalino di coda Tombolo e guadagnando così tre punti che la fanno sperare per la salvezza, ma Ragusa dovrà scendere in campo con la grinta e la determinazione giusta, per interrompere un ciclo di ben 7 sconfitte consecutive. Il calendario, tra l’altro, vede tra 15 giorni (nel prossimo turno la Virtus riposerà avendo già giocato la propria partita con la Lazio) la trasferta con il vice fanalino di coda Pelletterie: due incontri dei più importanti, dai quali costruire la permanenza nella massima serie.