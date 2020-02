Domenica 1 marzo la mostra dedicata al Modica Calcio

Domenica 1 marzo avrà luogo a Modica un’interessante mostra dedicata al Modica Calcio nella sede dei tifosi “Gruppo Tradizione” in via Ruffino – angolo via Vittorio Veneto. A partire dalle ore 10 sarà possibile ammirare vecchi articoli di giornale dedicati al Modica Calcio dagli Anni Sessanta ad oggi. Un tuffo nel passato tra i ricordi della gloriosa storia rossoblù grazie all’impegno della tifoseria del Modica che ha lavorato alacremente per diversi giorni con in prima linea il leader Antonio Sammito in collaboratorazione con Roberto Scollo, storico tifos della squadra calcistica. L’ingresso alla mostra sarà libero per dare la possibilità a tutti gli appassionati e non di memorare insieme gli anni d’oro della squadra che ha fatto sognare i Modicani.