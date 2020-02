Convalidati arresti dei vittoriesi bloccati a Scicli per furto

Sono stati convalidati gli arresti dei vittoriesi Orazio Sciortino, 51 anni(nella foto), Giovanni Iudice, 54 anni, ed Emanuele Garofalo, 39 anni, comparsi davanti al giudice monocratico del Tribunale di Ragusa, difesi dagli avvocati Maurizio Catalano e Salvatore Citrella. Dopo la convalida, il magistrato ha disposto il mantenimento di tutti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima fissato per il prossimo 25 marzo. Erano stati bloccati dai carabinieri in Contrada Guadagna a Scicli e trovati con una damigiana piena di olio e diversi arnesi atti allo scasso e chiavi di vario genere. L’indagine immediata aveva permesso di scoprire che era stata aperta dai tre una casa in campagna di proprietà di un modicano che aveva sporto denuncia e dalla quale era stata portata via una damigiana con olio di oliva.