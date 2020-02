Bike. A Gangi il Team Dipasquale Agrofarmaci & Fertilizzanti

A caccia di ulteriori conferme la pattuglia del Team F.lli Dipasquale Agrofarmaci & Fertilizzanti Ragusa che, domenica 1 marzo, sarà di scena a Gangi, nel Palermitano, per partecipare alla quarta prova di Coppa Sicilia Xc di mountain bike, terzo memorial Francesco e Vincenzo Scirè. Su un circuito molto tecnico, ci sarà l’opportunità, per i bikers iblei, di dimostrare la propria preparazione sino in fondo e, soprattutto, di mettere in saccoccia ancora altri punti per migliorare la propria classifica dopo che le prime tre prove si sono comunque rivelate parecchio indicatrici rispetto alla forza dell’intero gruppo. Il direttore sportivo Maurizio Mezzasalma testerà, dunque, la capacità tecnico-atletica di Lorenzo Occhipinti e Giovanni Gennaro, per quanto riguarda la categoria Junior, mentre ci sarà anche Andrea Iurato che correrà per gli Allievi. Parteciperà alla competizione anche Anastasia Micieli, per gli esordienti donne, con l’auspicio di migliorare ulteriormente la propria classifica che, fino a questo momento, si è rivelata all’altezza della situazione per una giovane che vuole continuare a fare parlare di sé tra gli addetti ai lavori. Inoltre, per quanto riguarda gli amatori, è in programma la presenza dello stesso Maurizio Mezzasalma e di Giorgio Distefano. “Anche in questo caso – sottolinea il presidente Giuseppe Nascondiglio – sarà chiamata a sostenere l’impegno una pattuglia ben nutrita che vuole continuare a mantenere alto, dopo le prime soddisfazioni arrivate nelle scorse settimane, il vessillo della nostra società. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti e i nostri vogliono assolutamente migliorare. Soprattutto chi ha avuto noie meccaniche nella precedente competizione, cercherà di riscattarsi nella maniera più adeguata”.