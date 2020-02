Amministrative a Ispica. Muraglie: “Costruiremo con l’esperienza maturata”

“La costruzione del nostro progetto politico ed amministrativo per le elezioni del prossimo 24 maggio trova le fondamenta nell’esperienza di governo maturata in questi anni e richiede la capacità di volare alto evitando così di esprimere giudizi sulle scelte politiche compiute da alcuni attori della politica locale”. Lo sottolinea il Sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie, il quale aggiunge che volontà è quella di consegnare agli ispicesi un progetto per la città, un sindaco capace di “essere uno” con la comunità che rappresenta, che attinga energie dalle forze civiche, da storie di uomini e donne caratterizzate da un forte impegno sociale e dai partiti.

Non servono proclami o promesse che mai potranno trasformarsi in fatti o atti concreti.

“È necessario aprirsi al contributo di chi vuole spendersi con generosità, insieme a noi, per Ispica.

Affronteremo il confronto politico che caratterizzerà l’imminente campagna elettorale parlando agli ispicesi senza alzare i toni e tendendo la mano a chi ricercherà la polemica ad ogni costo.

Racconteremo il passato, ciò che è stato fatto e ciò che non è stato possibile realizzare per oggettivi motivi portando avanti un confronto schietto e franco mettendo al centro i bisogni della comunità. Iniziamo il futuro con rinnovate idee ed energie che sottoporremo al giudizio dei nostri concittadini”.