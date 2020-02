Bomba ecologica ex Rinascita a Vittoria. L’allarme di Scuderi

“Nessuno interviene per disinnescare la bomba ecologica di contrada Cicchitto, a cinquanta metri dalle case della cooperativa ex Rinascita a Vittoria. E’ dallo scorso mese di giugno del 2019 che denunciamo questo scempio. Abbiamo scritto alla commissione straordinaria di palazzo Iacono, ci siamo rivolti alla prefettura di Ragusa ma nessuno si è mosso per eliminare questo disastro ambientale”. E’ il senso della denuncia che arriva dal presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, il quale ha appurato, dopo un ulteriore sopralluogo, che, a distanza di mesi, è cresciuto il quantitativo di plastica depositata, è aumentato il cumulo di eternit, sono risultati più consistenti i depositi di spazzatura di ogni genere abbandonati come se nulla fosse. “E adesso – continua Scuderi – si attende che il solito incivile e ineducato dia fuoco a questi assembramenti di plastica, trasformando il tutto in un rogo disastroso sul piano ambientale. Per di più, tutto ciò a pochissimi metri di distanza da civili abitazioni. Siamo davvero preoccupati perché tutte le sollecitazioni sono cadute nel nulla. E davvero non può essere che rispetto a una situazione così drammatica, non si intervenga nella maniera dovuta. Torniamo, dunque, a manifestare la nostra preoccupazione per quanto sta accadendo e invitiamo chi di competenza a fare sentire la propria voce ma, soprattutto, ad attivarsi con atti concreti”.