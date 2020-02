All’Antimafia, interrogativi su scioglimento consiglio comunale di Scicli

SCICLI. In una memoria di 10 pagine, inviata ufficialmente alla Commissione Regionale Antimafia, l’avvocato Bartolo Iacono(nella foto a destra) col sindaco del tempo Franco Susino)pone degli inquietanti interrogativi sul ruolo avuto dai servizi segreti, dall’ex senatore Giuseppe Lumia, dall’ex Presidente della Reione Siciliana, Rosario Crocetta, e da alcune componenti del PD di Scicli, riguardo all’ingiusto scioglimento per mafia del Comune di Scicli.

Ecco di seguito interrogativi posti all’Antimafia Regionale dall’avvocato Iacono, tra i maggiori conoscitori dell’intricata vicenda di questo sospetto scioglimento per mafia, risalente al 2015…



“Mi sembra doveroso rassegnare alla

Commissione Regionale Antimafia nell’ambito dell’inchiesta sul ciclo dei rifiuti alcuni

interrogativi (o interrogativi che la stesso commissione dovrebbe avanzare verso altre

istituzioni)

1) Chi si cela dietro gli userid Foca 648 e Foca 606, dell’AISI, che nei primi

giorni del mese di settembre 2013 hanno interrogato lo SDI con riguardo ai due

ultimi sindaci (Giovanni Venticinque e Susino Francesco), gli assessori all’ecologia e

i funzionari del settore ecologia e ambiente del Comune di Scicli ? E’ indagine

ordinata dalla Direzione dell’AISI o è una iniziativa extraistituzionale (di quelle che hanno riempito le pagine della sentenza del GUP di Caltanissetta Luparello proprio in

punto di avvesso abusivo allo SDI da parte di personale dell’AISI deviato ?).

2) Quale interesse aveva il sen. Lumia sullo scioglimento che ha interessato il comune

di Scicli, lui senatore eletto in un collegio della Sicilia occidentale (attese anche le

considerazioni svolte sul ruolo di Lumia nel settore del ciclo dei rifiuti e del sistema

che faceva capo a Montante e non solo, dall’ex assessore Nicolò Marino ?)

3) Perchè l’On.le Crocetta, Presidente al tempo della Regione Sicilia, il giorno stesso in

cui il governo deliberò lo scioglimento dichiarò che lo scioglimento si poteva evitare

se fosse stata accolta la proposta di candidare un suo uomo (appartenente alle forze

dell’ordine) per le successive elezioni comunali e che la diversa scelta da parte di

alcune forze politiche avrebbe reso quell’atto “inevitabile “ ? (sul punto c’è una

interrogazione parlamentare dell’On.le Giorgio Assenza, oggi componente della

Commissione) ?

4) A quale accordo si riferiva il consigliere comunale del PD quando nella seduta del

consiglio comunale del 20 febbraio scorso a chi gli ribatteva che le volontarie

dimissioni dei consiglieri non avrebbero comunque impedito lo scioglimento (come

era avvenuto in tanti altri comuni sciolti) interrompeva dicendo “no, non è così, c’era

un accordo “ (letterale) ?

Rimango a disposizione.

Scicli 26.2.2020

Distinti ossequi

Avv. Bartolo Iacono