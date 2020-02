Basket. Ragusa torna a vincere: a Vigarano termina 64-83

Nell’unica partita di giornata del massimo campionato di basket femminile, la Passalacqua passa a Vigarano e torna a vincere in trasferta dopo le tre sconfitte esterne consecutive maturate tra Bologna, Sesto San Giovanni e Venezia. Match praticamente senza storia quello sul parquet della provincia di Ferrara, nel quale la squadra di coach Gianni Recupido ha messo in campo la giusta voglia ed intensità difensiva, trovando al contempo buona fluidità in attacco, aggiudicandosi l’incontro con il punteggio finale di 64-83, con tutte le giocatrici a referto e con ben 9 a punti (unica “virgola”, quella di Stroscio comunque rimasta in campo 10 minuti). La Passalacqua parte subito bene piazzando il primo parziale di 24-10 dopo 10 minuti di gioco, poi le rotazioni non abbassano l’intensità delle biancoverdi che chiudono il secondo parziale sul 49-32 ed il terzo 71-46, senza mai accusare cali di tensione e portando a casa meritatamente i due punti in palio. Soddisfatto coach Gianni Recupido: “Abbiamo giocato bene, sia in attacco che in difesa – dice – le ragazze sono scese in campo determinate e concentrate, con un bell’atteggiamento. Ogni tentativo di rientro di Vigarano è stato subito smorzato e c’è stata senza dubbio una buona prova di squadra. L’obiettivo adesso è quello di mantenere questo atteggiamento nelle prossime partite e acquisire più fiducia reciproca e più fluidità”. Prossimo incontro, giovedì prossimo 27 febbraio alle ore 19,00 al Palaminardi di Ragusa contro il fanalino di coda Battipaglia.