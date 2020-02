Weekend colmo di gare e di podi per la Kudos Modica

Venerdì 21 febbraio ad Ancona si è svolta la seconda prova del Campionato a Squadre di Serie B dove la squadra della Jonica Gym, di Angela Marchese e Mario Lupo, con Caterina Vitale (il Capitano), Giulia Cavallaro, Sharon Anfuso, Giulia Bruno, Eugenia Aiello e Carlotta Floridia (ginnasta Kudos in prestito, dove per l’appunto ha presentato per la prima volta il “doppio salto giro dietro raccolto), si piazza al 3^ posto nella gara odierna mantenendo comunque il 1^ posto nella classifica generale.

Adesso l’attenzione si sposta a Napoli per la finale che stabilirà le tre squadre che otterranno il pass per la Serie A2.

Sabato 22 febbraio a Ragusa presso la Scuola dello Sport CONI si è svolta la seconda prova del Campionato di Serie D Silver LC ed LB dove la squadra Junior/Senior LC composta da Garofalo Gabriella, Maggio Sofia, Marino Asia e Pumillo Anahita, che dopo una splendida rotazione agli attrezzi, migliorando il punteggio di squadra rispetto alla prima prova, si classifica al 1^ posto.

La squadra, allenata da Angelo Floridia, Cristina Rivarolo e con l’intervento di Emanuela Terranova che cura l’aspetto coreografico ha preparato al meglio questa seconda prova del campionato riuscendo nell’intento di conquistare il gradino più alto del podio confrontandosi con avversari di alto livello.

La Squadra Allieve LB composta da Careno Francesca, Cerruto Francesca, Fidone Ersilia, Fidone Ester, Iachininoto Mariagrazia e Pumillo Alhena dopo un’eccellente rotazione agli attrezzi riconfermano il 1^ posto in classifica.

La Squadra Junior/Senior LB composta da Cerruto Chiara, Galazzo Alessia, Giannone Nicoletta e Poidomani Marta, migliorando il punteggio dei singoli, scala il podio classificandosi ad un prestigioso 2^ posto.

Domenica 23 febbraio sempre a Ragusa si è svolta la seconda prova del Campionato di Serie D Silver LA3 dove la Squadra Junior/Senior LA3 composta da Fratantonio Emily, Lopes Aurora, Muriana Morena, Occhipinti Aurora, Termini Giuliana, Vernuccio Beatrice, allenata da Cristina Rivarolo, Sabina Vindigni, Laura Di Giacomo, Eugenia Cannata ed Emanuela Terranova si è classificata al 2^ posto.

In campo anche le piccole nuove promesse della Kudos che con tanta emozione hanno preso parte a questa prova del Campionato Regionale Silver LA3 FGI (Federazione Ginnastica d’Italia).

7^ posto per la Squadra 5 Allieve composta da Calabrese Paola, Garofalo Flavia, Liuzzo Carola, Lopes Costanza e Viola Adriana.

14^ posto per la Squadra 1 Allieve composta da Barrera Sofia, Poidomani Giorgia, Sortino Simona, Sudano Marika e Vassallo Cristiana.

15^ posto per la Squadra 4 Allieve composta da Crapanzano Nicole, Galota Martina, Rocchi Francesca e Ruta Michelle.

17^ posto per la Squadra 3 Allieve composta da Agnello Leyla, Barrera Paola, Drago Elena e Zocco Nicole.

18^ posto per la Squadra 2 Allieve composta da Abbondo Giulia, Borgia Chanel, Pappalardo Amelia, Savasta Maddalena e Zocco Pisana Martina.