Coronavirus. A Modica annullate tutte le gite scolastiche

A Modica tutte le scuole hanno annullato i viaggi di istruzione a partire da oggi e fino a data da destinarsi, considerato l’alleata per il coronavirus. La notizia è ufficiale sulla pagina Facebook del sindaco, Ignazio Abbate, il quale aggiunge che per ogni altro tipo di manifestazione saranno scrupolosamente seguiti i dettami che arrivano dalla Prefettura.

“In queste ore così convulse bisogna restare lucidi ed esaminare la situazione con razionalità senza farsi prendere da psicosi – dice il primo cittadino -. La situazione è sicuramente seria e si stanno mettendo in campo tutte le iniziative possibili per contrastare l’avanzata del Coronavirus”.