Porto di Pozzallo. “Confronto” incontra il Commissario Piazza

Dopo avere consegnato un pro-memoria al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in occasione della inaugurazione della stazione passeggeri del porto di Pozzallo, il presidente dell’Associazione provinciale “Confronto”, Enzo Cavallo, accompagnato da una delegazione, è stato ricevuto dal commissario straordinario del Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa, dott. Salvatore Piazza. Oggetto dell’incontro il problema della conduzione programmatica e amministrativa del porto ibleo attraverso la istituzione di un regolare organismo di gestione e, nelle more, con l’affidamento della gestione portuale ad una figura professionale nominata dalla Regione Siciliana. “Dopo avere superato non poche difficoltà per completare non solo dal punto di vista strutturale la stazione passeggeri – ha precisato Salvatore Piazza – abbiamo finalmente le carte in regola per rendere operativa al più presto l’importante infrastruttura che potenzia e migliora il servizio di accoglienza per i passeggeri in transito e per gli operatori del settore. Rispetto alla realtà rappresentata dal porto di Pozzallo e alle sue enormi potenzialità di crescita e sviluppo, condivido senz’altro la proposta portata avanti dall’Associazione “Confronto” che consentirebbe di colmare da subito una carenza gestionale che non riguarda solo la stazione passeggeri, ma il porto nella sua complessità. Avrò sicuramente modo di sollecitare in questo senso il presidente della Regione che guarda con particolare interesse alla creazione di un asse strategico tra il porto di Pozzallo e l’aeroporto di Comiso per un rilancio immediato nel settore dei trasporti e del turismo nell’area del Sud Est”. “Ringrazio il commissario dott. Piazza a nome mio e della delegazione che mi ha accompagnato – afferma Enzo Cavallo – per la disponibilità dimostrata e per avere colto prontamente la necessità di avviare a soluzione un problema di primaria importanza per una gestione manageriale del porto ibleo destinato a recitare un ruolo di primo piano dal punto di vista commerciale e turistico per il territorio ibleo”.