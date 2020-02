Il Marina di Ragusa calcio pronto alla sfida con l’Acireale

Domenica prossima il Marina di Ragusa si confronterà con un’altra “big” del campionato: l’Acireale di mister Pagana. Rientra dopo il turno di squalifica l’attaccante Domenico Mistretta. Per il resto Mister Utro avrà tutti a disposizione.

“Anche domenica affronteremo una squadra forte – afferma Mister Utro. I granata rappresentano davvero un grosso ostacolo. Se non avesse subìto le penalizzazioni, parleremmo di una squadra che lotterebbe per la vittoria del campionato o comunque per giocarsela fino alla fine anche passando dai play off. Ricordiamoci che l’Acireale ha vinto a Palermo e ha fatto sempre bene contro le ‘grandi’ di questo campionato, avendo in ‘rosa’ gente di qualità. Dobbiamo essere bravi ad affrontarli con coraggio e soprattutto dobbiamo correre più delle altre domeniche perché i granata sono veloci nel palleggio. Sarà una partita complicata. Non dobbiamo pensare alla nostra classifica, ma vedere l’avversario che abbiamo di fronte. L’Acireale merita un grandissimo rispetto. Ricordiamoci che nel girone di ritorno abbiamo incontrato squadre che stazionano nella parte destra della classifica.