Ispica. Pubblicato nuovo bando per la “Galleria Il Mercato”

Una piazza coperta nel cuore della città, un punto di aggregazione dove trovare varie attrattive. Si chiamerà “Galleria Il Mercato” e costituirà la nuova vita dell’ex Mercato di corso Umberto che così tornerà fruibile da parte della città e dei suoi visitatori con una pluralità di negozi al suo interno. I locali saranno assegnati con un bando che prevede l’attribuzione di cinque spazi da destinare a: bar-pasticceria, punto di ristoro, edicola-libreria, rivendita souvenir, gadget con o senza artigianato locale con o senza fioreria, enoteca con o senza degustazione e vendita di prodotti tipici. Ciascun locale, in base all’estensione, ha una base d’asta e sarà aggiudicato a chi offrirà di più. Il Comune si riserva alcuni spazi della nuova Galleria: l’area centrale, per dibattiti, concerti, mostre ed incontri di vario genere, e alcuni dei locali laterali per un punto di informazioni turistiche e un angolo giochi per i bambini. Possono partecipare alla gara imprese individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi di cooperative che, in base alla normativa che disciplina la loro attività, sono abilitati ad offrire servizi e prodotti corrispondenti a quelli previsti dal bando e che non si trovino in nessuna delle cause che impediscono la sottoscrizione di contratti con una Pubblica Amministrazione. Le attività non potranno offrire alcun tipo di servizio configurabile come gioco d’azzardo (slot machines e altro). Ciascuna di esse avrà la sua utenza elettrica, di gas e di altro genere, a carico degli assegnatari. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato al 9 marzo alle 12,30.

Il bando è consultabile all’Ufficio contratti, al primo piano di Palazzo Bruno, dove saranno anche date tutte le informazioni del caso e si potranno richiedere i sopralluoghi necessari. È anche scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ispica e raggiungibile con il link

https://www.comune.ispica.rg.it/component/chronoforms5/?chronoform=atti_vista&gcb=14519&Itemid=237.