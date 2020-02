Il Ragusa calcio domani a Giarre per un posto nei play off

IL Ragusa Calcio 1949 scenderà in campo, domani, sabato 22 febbraio, per affrontare il Giarre. Il match si giocherà fuori casa, a partire dalle 15. Gli azzurri hanno cercato di preparare la sfida nel migliore dei modi, sapendo di andare nella tana di una delle squadre più attrezzate del girone B del campionato di Eccellenza. “E’ risaputo che Giarre ha allestito una squadra importante – spiega il tecnico delle aquile azzurre, Alessandro Settineri – che conta su una società solida con a capo due persone perbene che stanno facendo grandi cose. Ma non solo. Hanno anche un direttore di rilievo e una rosa di prim’ordine. Noi ci siamo allenati e ci stiamo allenando con molto impegno, con notevole dedizione, così come abbiamo fatto nelle scorse settimane, cercando di sfruttare al meglio tutte le nostre potenzialità. Non ci sono contromisure particolari che adotteremo. Occorre avere rispetto di tutti, lo dico sempre, ma per noi è cruciale confrontarsi, capire se reggiamo rispetto a queste formazioni quadrate. La nostra è sì una squadra giovane ma che ha coraggio”. E Settineri aggiunge: “Proveremo a fare la partita, è questo il nostro punto di vista, non possiamo non imbastire noi il gioco perché altrimenti faremmo male. Ci muoveremo per cercare di attuare in campo le giocate codificate o quelle che abbiamo consolidato nel tempo. Dall’altra parte, ci sono calciatori, sia individualmente che dal punto di vista del collettivo, di infinita qualità. Dobbiamo moltiplicare l’attenzione e l’impegno, lo sappiamo, ed essere più costanti durante il match. A volte, quando si è giovani, si perde la strada per alcune fasi durante la partita. E questo non va bene. Dobbiamo cercare di essere più continui. Ma tutto ciò i ragazzi lo sanno bene”.