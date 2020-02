Bike. Il Team F.lli Dipasquale Ragusa domenica a Santa Ninfa

Il Team F.lli Dipasquale Agrofarmaci & Fertilizzanti Ragusa sarà ai nastri di partenza, domenica 23 febbraio, della terza prova di Coppa Sicilia Xc in programma a Santa Ninfa, in provincia di Trapani. Gli atleti iblei si ritroveranno nell’area attrezzata del museo agro-forestale di Monte Finestrelle per partecipare alle varie competizioni di categoria al fine di incrementare il proprio monte punti dopo i risultati già ottenuti in occasione delle prime due gare della stagione. Faranno parte della pattuglia Andrea Iurato per gli Allievi, Maurizio Mezzasalma per gli Amatori, Lorenzo Occhipinti per la categoria Junior, Flavio Schembari per gli Esordienti e Anastasia Micieli per gli Esordienti donne. Come sempre la squadra è seguita dallo staff tecnico, vale a dire Maurizio Oliveri per gli amatori, Maurizio Mezzasalma per gli Esordienti e gli Allievi mentre Giuseppe Nascondiglio si occupa delle categorie G1, G2, G3 e G6 femminile e Sergio Iacono cura la G4, G5 e G6 maschile. “Siamo un gruppo ben assortito – afferma il presidente Giuseppe Nascondiglio – guidati dalla passione per la mountain bike. E devo dire che cercheremo di darci da fare con la determinazione di sempre per arrivare a concretizzare risultati di primo piano. Noi ci proveremo. Anche a Santa Ninfa ci daremo da fare per essere protagonisti”.