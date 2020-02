Ragusa. “L’altra Mafia raccontata dal giornalista Bascietto”

Venerdì 21 febbraio, alle 18, presso il Centro Studi “Feliciano Rossitto” in Via Ettore Majorana, a Ragusa, si terrà la Tavola rotonda sul libro di Giuseppe Bascietto “Stidda. L’altra mafia raccontata dal capoclan Claudio Carbonaro” (Compagnia Editoriale Aliberti, 2019, pp. 281).

“È la storia vera di alcuni minorenni che, all’età in cui si è normalmente ancora bambini, vengono addestrati per uccidere senza pietà vecchi capimafia di Cosa Nostra. Una storia vera di riti, di giuramenti, di santini bruciati tra le mani e di vite adolescenti spezzate. La nuova mafia, la Stidda, la Stella che sfida Cosa Nostra, e riesce, per molti anni, a metterla in crisi e a fare quello che lo Stato non riesce a fare: sconfiggerla. Una vera mattanza, che insanguinò per molti anni le strade della Sicilia. Adesso sono diventati adulti e dominano molti settori del commercio, anche al nord. La Stidda, l’altra mafia che pochi conoscono”.

All’iniziativa partecipano Giuseppe Bascietto, giornalista e autore del libro, Michele Duchi, ex magistrato, Salvatore Vella, Procuratore aggiunto Procura della Repubblica di Agrigento, Santo Fornasier, Sostituto procuratore Procura della Repubblica di Ragusa, Corrado Empoli, Dirigente Commissariato P.S. Modica, Simone Lo Presti, Referente Presidio “Libera” contro le Mafie – Ragusa.