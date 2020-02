Campo. “Una Vittoria per Scicli revoca impianto Acif”

“Una vittoria di tutti. Che dimostra quanto valga la pena intestarsi le battaglie nell’interesse della cittadinanza e della collettività tutta”. Così la deputata regionale del M5s, Stefania Campo sull’annullamento dell’autorizzazione integrata ambientale, relativa al progetto per l’ampliamento di Acif, rilasciata in un primo momento dal Dipartimento regionale acqua e rifiuti. “Le nostre ragioni – dice Stefania Campo – sono prevalse su tutto il resto. Le iniziative portate avanti dalla cittadinanza hanno raggiunto l’obiettivo prefissatoci. Ricordo ancora il mio primissimo intervento d’Aula all’Assemblea regionale siciliana, che aveva come oggetto proprio l’Acif di Scicli. Un intervento con il quale davo voce alla protesta popolare che contrastava la costruzione della ‘piattaforma per il trattamento di rifiuti pericolosi’ in contrada Cuturi. L’ennesimo impianto dal forte impatto ambientale in un territorio-gioiello della nostra provincia. A questo primo e forte intervento, fatto con tanta emozione (ero stata eletta deputata da poco più di qualche settimana), sono seguite decine di iniziative: comunicati stampa, incontri coi cittadini di Scicli e il Comitato salute e ambiente, atti parlamentari, interrogazioni e accesso atti. E anche un paio di decisivi tavoli istituzionali, fra cui uno con il presidente della Regione Siciliana. Ora però è arrivato il tempo di fare un altro passo avanti. Scicli ha già potuto maturare la consapevolezza di cosa significhi far parte del Patrimonio Unesco, ma dobbiamo riuscire a inserire parte del territorio di Scicli all’interno del nascente Parco Nazionale degli Iblei. Stoppiamo discariche, e attività similari, per proiettare Scicli, sempre più, verso una costante crescita economica fondata sul turismo, sulle eccellenze enogastronomiche e sulle ricchezze naturali e culturali della collettività. Ringrazio pubblicamente il Comitato salute e ambiente di Scicli e i presidenti che si sono succeduti in questi anni, Giovanni Scifo e Tiziana Cicero, per il lavoro svolto in assoluta sinergia e reciproca fiducia”.