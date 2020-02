Ragusa. Organizzata attività di formazione per gli allevatori

L’Amministrazione comunale di Ragusa ed in particolare l’Assessorato allo sviluppo economico ha manifestato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Area Igiene Produzione zootecniche e benessere animale, l’interesse a ricevere una collaborazione volta al miglioramento delle produzioni animali, delle condizioni igienico sanitarie degli allevamenti ed allo stato di integrità dei prodotti agricoli. Allo stesso IZS Sicilia è stato infatti chiesto di realizzare assieme al Comune e con la collaborazione del Servizio veterinario dell’ ASP 7 delle attività di formazione/informazione in favore degli allevatori.

“Il Comune di Ragusa – dichiara il vice sindaco con delega allo sviluppo economico, zootecnia ed agricoltura, Giovanna Licitra – intende fornire uno strumento concreto alle aziende attraverso una formazione ad hoc che incida sulla qualità dei prodotti e sulla preparazione degli operatori. Per questo motivo abbiamo chiesto all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia che ci ha dato la propria disponibilità, di organizzare insieme un’attività formativa rivolta agli allevatori sulle tematiche riguardanti l’igiene nelle produzioni zootecniche, il benessere animale, la biosicurezza e normativa vigente. Organizzeremo quindi nei giorni 2, 3 e 4 marzo prossimi, dalle ore 18,30 alle 21,30, tre incontri formativi presso il Centro direzionale della zona artigianale di Contrada Mugno, sede dell’assessorato allo sviluppo economico, che raccoglierà le iscrizioni al corso”.