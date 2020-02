Applausi per “I Miserabili”di Victor Hugo al Garibaldi di Modica

Un lunghissimo applauso saluta i bravissimi attori che ieri sera hanno incantato il Teatro Garibaldi di Modica in uno strepitoso I Miserabili, tratto dall’opera di Victor Hugo. L’intensa interpretazione di Franco Branciaroli e la bellissima scrittura di Luca Doninelli hanno fatto emergere un profilo complesso del protagonista Jean Valjean, dalle tante striature caratteriali, più umano e più sicuro di sé. La curata regia di Franco Però ha offerto un ritratto puntuale ed emozionante dell’ex galeotto che ha coinvolto il pubblico nelle sue vicissitudini, via via intrecciate alle storie di vita degli altri personaggi. Tre ore avvincenti e appassionanti durante le quali l’opera di Hugo ha ancora una volta mostrato la sua attualità, offrendo un’analisi puntuale dei temi centrali dell’umanità, l’amore, il dolore, la dignità, la giustizia, il male, e un grande affresco di ieri e di oggi. A perfezionare il testo, la regia e l’interpretazione, hanno contribuito le azzeccate scelte scenografiche di Domenico Franchi e i bellissimi costumi curati da Andrea Viotti. Sul palco insieme al protagonista Branciaroli/Valjean, gli attori Alessandro Albertin, Silvia Altrui, Filippo Borghi, Romina Colbasso, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Andrea Germani, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Maria Grazia Plos e Valentina Violo.

Il prossimo spettacolo all’interno della stagione di prosa è il 28 febbraio con Fiat Voluntas Dei con il bravissimo Tuccio Musumeci (biglietti online su www.ciaotickets.com/biglietti/fiat-voluntas-dei-modica o al botteghino del teatro), mentre la stagione di musica dà appuntamento al 21 febbraio con il concerto di Andrea Iozzia Block Notes (biglietti su www.ciaotickets.com/biglietti/block-notes-appunti-di-viaggio-modica o al botteghino del teatro).

Informazioni su www.fondazioneteatrogaribaldi.com – pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi – e al numero 0932 946991.