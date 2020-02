A Monterosso interessante conferenza su “-Social + Sociale “ .

Molto interessante ed abbastanza partecipata la conferenza pubblica svoltasi nei locali del Centro Giovanile “Falcone” di piazza San Giovanni, organizzata dall’A.S.D. Monterosso, dal titolo “Meno social più sociale” su un tema di stretta attualità ovvero l’utilizzo dei social network.

Luigi Messina, responsabile dell’A.S.D, nel corso del suo intervento ha ribadito i motivi dell’incontro che ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare i genitori ed i ragazzi che frequentano la scuola calcio.

Sebiana Roccuzzo, psicologa, ha affrontato il problema delle dipendenze da internet dal punto di vista scientifico e sociologico, focalizzando l’attenzione sugli effetti sulla salute di un uso distorto dei social.

È intervenuto anche l’arciprete don Peppino Antoci che ha affermato in maniera chiara quale sia l’importanza del ruolo educativo della famiglia nell’utilizzo dei social network. Ha concluso gli interventi Angelo Schembari, storico e professore presso la scuola media di Monterosso Almo il quale ha condiviso con i presenti la sua esperienza di docente impegnato da alcuni anni in azioni di sensibilizzazione e formazione nell’ambito di una vera e propria educazione alla cittadinanza digitale.