Ottimi risultati per il Team F.lli Dipasquale Bike Ragusa

E’ stato anche quest’anno lo straordinario scenario del castello di Donnafugata a fare da cornice alla seconda tappa di Coppa Sicilia Xco, organizzata dall’Asd Bike & Co., competizione valida anche come prova per l’Xc del Mediterraneo Csain. I corridori partecipanti provenivano da ogni parte dell’isola, a testimoniare il successo della kermesse e la bontà del tracciato, molto tecnico, studiato con l’apporto del neodirettore sportivo del sodalizio ibleo, Massimo Canzonieri, che ha fatto divertire tutti coloro che, nelle varie categorie, si sono cimentati con questa gara. Tra l’altro, la società ragusana ha fatto correre i propri atleti con la livrea del Team F.lli Dipasquale Agrofarmaci & Fertilizzanti, riportando risultati molto interessanti. Da sottolineare il primo posto di Federica Occhipinti che ha sbaragliato la concorrenza nella categoria donne Junior così come degno di nota è il secondo posto conquistato da Anastasia Miceli tra le Donne esordienti. Quindi Andrea Iurato che ha conquistato il gradino più basso del podio, terzo posto per lui, tra gli Allievi. Molto sfortunato, invece, Lorenzo Occhipinti (Junior) che ha forato mentre lottava per la vittoria e poi si è classificato al sesto posto. Buona prestazione fra gli esordienti di Flavio Schembari e Cristian Martorana mentre Giovanni Gennaro ha fatto lo stesso fra gli Junior. Per quanto riguarda il gruppo Amatori, Giorgio Distefano è arrivato primo nella categoria M5 mentre Maurizio Mezzasalma si è classificato terzo. Inoltre, nella M2, Gianmarco Mezzasalma ha ottenuto il terzo posto, dimostrando di avere tutte le carte in regola per potere ambire a una stagione da protagonista come quella scorsa quando ha conquistato il titolo di categoria 2019. “Siamo doppiamente contenti – afferma il presidente del sodalizio ibleo, Giuseppe Nascondiglio – in primo luogo per come è andata la gara da noi organizzata, praticamente senza sbavature. E di ciò devo ringraziare tutti i miei collaboratori che hanno profuso il massimo impegno per far sì che tutto potesse riuscire al meglio. E poi, per quanto riguarda l’altro aspetto, devo mettere in evidenza gli ottimi risultati concretizzati dai nostri atleti che fanno il paio con quelli già conquistati a Caltanissetta e che mettono ancora una volta in evidenza il fatto che quest’anno potremo dire la nostra sino all’ultimo”.