Inizia come meglio non si poteva il 2020 per i colori della Motyka Modica, che sabato al “PalaTricomi” di Rosolini è stata tra le protagoniste al campionato Interprovinciale Endas di ginnastica artistica.

In pedana per il sodalizio modicano ben 66 ginnaste che hanno fatto incetta di medaglie e piazzamenti tra duecento partecipanti alla kermesse.

Le ginnaste della Contea hanno ottenuto ben 10 medaglie d’oro, sei d’argento e tre di bronzo, oltre numerosi buoni piazzamenti che lasciano ben sperare per il futuro.

Prima dell’inizio della competizione vera e propria,la giornata si èaperta con un percorso propedeutico alla ginnastica riservato ai più piccoli che iniziano ad “affacciarsi” a questo sport. In questo caso non ci sono state classifiche, come è giusto che sia, ma tutti i piccolissimi atleti sono stati premiati con una medaglia ricordo.

Per la Motyka Modica i piccoli atleti allenati da Mariastella Vittorio e Laura Melilli a esibirsi sono stati Francesca Baglieri, Francesca Colombo, Noemi Colombo, Anita Denaro, Lucrezia Denaro, Flavia Fatuzzo, Carla Floridia, Vittoria Frasca, Nicoletta Liuzzo, Cristina Lucifora, Chiara Poidomani, Giorgio Pulino, Pietro Ruta e Tommaso Tirella.

Dopo il percorso riservato ai più piccoli lacompetizione è entrata nel vivo e nella categoria “Pulcine” a squadra serie D, dove vengono premiate le tre atlete più brave, la squadra modicana si piazza al primo posto e vede inoltre salire sulpodio più alto Betty Petrone e al secondo posto Miriam Macauda.

La Motyka fa en plain anche nella categoria “Giovani” a squadre serie D, dove ottiene il primo posto e con un podio individuale tutto modicano con il primo posto di Carola Abbate, il secondo di Giulia Giannone e il terzo di Giulia Agosta.

Motyka Modica protagonista anche nella categoria “Allieve” a squadre serie D, dove la formazione modicana si piazza al secondo posto e vede conquistare la medaglia d’argento personale a Gaia Carpenzano.

Le ginnaste modicane, conquistano anche la piazza d’onore nella categoria “Ragazze” a squadre serie D.

Nel pomeriggio si è passati alle prove individuali, dove nella categoria “Allieve” serie C, Sofia Celestre ha conquistato il gradino più basso del podio.

Nella categoria “Giovani” serie B la medaglia d’oro è stata conquistata da Serena Stracquadanio, imitata da Sofia Frasca nella categoria “Giovani” serie A2.

Nella categoria “Allieve” serie A2 Iris Puccia conquista la medaglia di bronzo, mentre nella categoria “Allieve” serie A1 la più brava è stata Martina Agosta, seguita da Giulia Cappello che si aggiudica l’argento.

La lunga giornata di successi è poi conclusa da Carlotta Cataldi che risulta la più brava nella categoria “Ragazze” serie A2, da Giulia Reale che trionfa nella categoria “Junior” B1e da Chiara Iacono medaglia d’oro nella categoria “Junior” A1.

“Quella di sabato – spiega Arianna Melilli – è stata una giornata faticosa, ma ricca di emozioni, imprevedibilità e soprattutto di grandi soddisfazioni. Ho visto i diversi stati d’animo di ogni singola ginnasta, perchè tutte avrebbero voluto salire sul podio e si sono impegnate al massimo, ma non tutte ci sono riuscite. Per questo motivo – continua – voglio ringraziare per prime le nostre ginnaste che non sono riuscite ad andare a medaglia, perchè anche loro hanno combattuto fino alla fine a testa alta dimostrando attaccamento alla maglia che difendono a testa alta (questo valepiù di ogni altra cosa). Per il nostro movimento, questo è un momento di crescita che tutte le ginnaste si porteranno per tutta la vita e per questo motivo voglio dire brave a tutte quante perchè avete vinto più di una medaglia e soprattutto perchè iniziate a raccogliere i frutti di tanti sacrifici fatti in palestra. Voglio anche dire a tutte di lottare sempre a testa alta perchè la sfida è appena iniziata. Voglio complimentarmi, inoltre, con le isttruttrici Laura Melilli e Mariastella Vittorio – conclude Arianna Melilli – che ancora una volta hanno dimostrato l’alta professionalità e l’alta dedizione nei confronti di tutti questi atleti. Complimenti che estendo a tutto lo staff della Motyka, a Cristina Melilli per il suo prezioso aiuto dietro le quinte e che è rimasta parecchie ore sugli spalti per applaudire fino alla fine tutti indistintamente”.