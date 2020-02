Modica. Presentazione del romanzo “Cassandra”, al “Quasimodo”

Sarà dedicato allo scrittore siracusano Corrado Di Pietro l’XI appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, che si terrà alle ore 17,30 al Palazzo della Cultura il prossimo 22 febbraio nel quadro della Stagione culturale 2019-2020 del circolo culturale modicano.

La serata, che sarà coordinata da Domenico Pisana, Presidente del Caffè Quasimodo, vedrà la presentazione del romanzo di Di Pietro dal titolo “Cassandra. Nel nome il mio destino”, edito da Algra Editore.

A parlare del volume sarà Sebastiano Lupo, saggista, pedagogista e psicoterapeuta; brani del romanzo saranno interpretati da Assunta Adamo della Compagnia “Piccolo Teatro” di Modica, e Giovanni Blundetto della Compagnia teatrale “I Caturru” di Scicli. L’incontro sarà arricchito da intermezzi musicali al pianoforte a cura di Carmelo Napolitano dell’Istituto Musicale “V.Bellini” di Catania.

“In questo romanzo – afferma Domenico Pisana – l’autore conduce il lettore dentro le tappe della infelice esistenza di una donna, Cassandra, il cui nome sembra condizionare la sua vita e farsi destino e segno di una discesa nell’inferno della coscienza individuale e collettiva. A questa problematica Corrado Di Pietro dedica le pagine del suo romanzo, raccontando la storia di Cassandra Politi, una bellissima giovane costretta a sposare il barone Cesare Iudica di Baulì, alla fine dell’Ottocento, in un paese siciliano della provincia siracusana. Si tratta di una storia vera che apre uno spaccato della società siciliana a cavallo fra ottocento e novecento”.

Corrado Di Pietro vive e opera a Siracusa. Poeta, saggista, critico d’arte e letterario, studioso di etno-antropologia, per molti anni è stato direttore artistico del Festival dell’Opera dei Pupi di Sortino e membro di numerose giurie di poesia e narrativa. Per la sua attività professionale è stato insignito con il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica, dal presidente Ciampi nel 2000. Per la sua attività culturale gli sono stati conferiti molti riconoscimenti. Inoltre ha vinto numerosi premi letterari. Molto varia è la sua produzione letteraria e saggistica.