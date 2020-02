Iniziati i lavori di manutenzione del lungomare di Donnalucata

Sono iniziati oggi i lavori di manutenzione straordinaria del lungomare di via Marina a Donnalucata.

A darne notizia la giunta Giannone e per essa l’assessore ai lavori pubblici Viviana Pitrolo.

L’intervento si è reso necessario in seguito alle violente mareggiate che hanno divelto i bastioni e costretto il Comune a transennare l’area.

L’ufficio tecnico comunale ha proceduto alla consegna anticipata dei lavori nell’ambito di un appalto più vasto che prevede i lavori di asfalto di molte strade cittadine e delle borgate, Donnalucata compresa.

In seguito alla calamità è stato chiesto un finanziamento per la messa in sicurezza di quel tratto di lungomare alla Protezione Civile, mentre l’amministrazione attende l’esito della richiesta di finanziamento avanzato alla Regione per il rifacimento dell’intero lungomare.