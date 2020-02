I cambiamenti della società…di Nele Vernuccio

In queste prime ore pomeridiane, mi sono imbattuto in un programma televisivo ove è stato intervistato un certo Johnny Scandal (già il suo nome d’arte è tutto un programma).

Inizio ad osservare attentamente questo ragazzo mi accorgo che ha i capelli da un lato rosa e dall’altro lato bianchi, la mano sinistra smaltata di rosso, la destra smaltata di nero, le scarpe una rosa e una nera.

Potete immaginare la mia perplessità, questo rapper totalmente sconosciuto, inizia a parlare e comprendo che è preparato ed intelligente. Inizia a raccontare la sua storia personale e ti fa anche commuovere, obiettivamente è un ragazzo in gamba.

Ora mi chiedo perché dobbiamo imitare sempre l’altro sesso, e non mostrarci come siamo nati?

Tutto ciò ci fa comprendere al di là di tutto che l’apparenza inganna, io mi aspettavo che questo ragazzo non sapeva parlare e che non fosse stato intelligente. Invece mi sono sbagliato, poiché il ragazzo ha dimostrato di essere intelligente.

È chiaro che queste scene al primo impatto ci sconvolgono, ma questi atteggiamenti sono il frutto della globalizzazione e anche dell’evoluzione tecnologica. Vogliamo provare sempre il nuovo anche che si tratta di una inusualità e si va controtendenza, l’importante è che si cambi e si riesca ad attirare l’attenzione. Vedi per esempio Achille Lauro nell’ultimo Festival di Sanremo che con i suoi “travestimenti “ ha attirato la nostra attenzione.

Pertanto vogliamo o non vogliamo dobbiamo accettare anche questi cambiamenti bruschi nella società odierna.

Auspico però che questi cambiamenti “bruschi” non fanno venire a galla varie teorie assurde come la teoria Gender, possiamo accettare questi cambiamenti, però ricordiamoci come dicono i credenti che discendiamo sempre ad Adamo ed Eva, quindi poniamo un limite a queste “trasformazioni “ sennò rischiamo di entrare in tunnel infinito e controproducente per noi stessi.

Nele Vernuccio