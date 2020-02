Solidarietà al medico dell’ospedale di Modica aggredito domenica da un utente arriva dall’Associazione autisti soccorritori italiani (AASI ) che condanna con forza ogni forma di aggressione al personale sanitario

“Ribadiamo, come già fatto in passato – dice il Presidente Stefano Casabianca – la necessità di affrontare il tema della prevenzione e delle misure da adottare per tutelare il personale del SSR”.