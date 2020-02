Acate. Il modicano Giannone, si impone all’Enduro Express Aics

Domenica 16 in contrada Carrubo ad Acate, in una giornata dal clima mite che ha richiamato centinaia di persone provenienti da ogni parte della Sicilia, si è disputata la 1ª tappa del trofeo regionale di “Enduro Express Aics” valida pure come 3ª tappa del trofeo “Ifa – Enduro Cross Contry”; a rilevare i tempi e a stilare le classifiche finali sono stati i cronometristi dell’Asd Hyblea di Ragusa insieme ai loro colleghi di Caltanissetta capitanati dal presidente regionale dei cronos, Francesco Contino.

La manifestazione organizzata dall’Asd Motoclub Off Road di Vittoria, ha visto poco più di 80 centauri sfidarsi lungo 10 Cross Test con la formula del doppio speciale, ossia la partenza dei centauri è stata data a coppia con lo stesso tempo seguendo 2 tracciati diversi ma entrambi pianeggianti, uno di km 2,500 e l’altro di Km 2,300; poi, i piloti nella prova successiva si sono invertiti i tracciati.

Ad imporsi nella categoria Assoluti è stato il modicano, Michele Giannone, a bordo di una Ktm che ha fatto registrare il tempo di 32’43”41; al secondo posto con un ritardo di appena 1”48 si è piazzato il catanese Davide Cutuli in sella ad una Sherco; mentre, il terzo gradino del podio è andato al vittoriese, Ermes Conti, su Ktm 2 tempi che ha bloccato i cronometri a 33’04”63. Per tutti i tempi e le classifiche è possibile consultare la pagina http://enduro.ficr.it/.

Al termine della giornata sportiva, i piloti e le rispettive scuderie di appartenenza hanno ricevuto gli ambiti premi.