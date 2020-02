Basket. Virtus Ragusa batte con determinazione Messina

Nella settima giornata del girone di ritorno del campionato di basket di serie C silver la Virtus Ragusa con una prova convincente batte sul parquet casalingo la Fortitudo Messina di coach Claudio Cavalieri che subentra al dimissionario Baldaro. Anche quest’anno la società ragusana ha aderito all’iniziativa benefica “Teddy Bear Toss” e tanti tifosi si sono recati al Pala Padua con peluche che sono stati lanciati dopo il primo canestro. Quest’anno si è scelto di donare i peluche ai volontari della Croce Rossa Italiana che si farà promotrice di regalarli a bambini meno fortunati assistiti dall’associazione nelle attività che svolge sul territorio.

Primo canestro per Messina per mano di Di Nezza a cui risponde prontamente Canzonieri con un tiro da fuori area. Gli animi si surriscaldano sin dai primi minuti. Nessuna delle due compagini di gioco vuole sfigurare e si corre senza sosta da un canestro all’altro. I ragazzi di coach Cavalieri si fanno più offensivi sotto le plance ma dall’altra parte i virtussini non mollano la presa e si mantengono avanti anche se sempre tallonati a breve distanza. Salafia e Sorrentino vìolano la difesa avversaria ma nella stessa maniera e con la medesima intensità fanno Incitti, Mazzullo e Bellomo.

Anche nel secondo quarto la musica non cambia. Entrambe le squadre si rincorrono a breve distanza. I soliti Mazzullo e Bellomo trascinano i propri dopo azioni ben costruite in area. Dall’altra parte i ragusani però fanno in modo che la propria difesa sia più compatta per contenere gli attacchi peloritani ma nel contempo attaccano in maniera più incisiva per mantenere una distanza di sicurezza.

Al ritorno dal riposo lungo i ritmi si fanno più serrati. I padroni di casa si chiudono in una difesa coriacea e attaccano con maggiore intensità. Andrea Sorrentino nei primi 4 minuti finalizza con azioni ben costruite soprattutto da fuori area. I peloritani cominciano a soffrire la velocità dei ragusani ma non mollano per niente la presa. Di Nezza trascina i suoi coadiuvato da Mazzullo e insidia l’area avversaria penetrando nelle maglie aperte dei padroni di casa. I falli cominciano ad essere più frequenti sia da una parte che dall’altra e il nervosismo sale in campo. Ma la TD Car Virtus Ragusa si mantiene sempre avanti.

L’ultimo quarto si gioca a velocità doppia. La Fortitudo Messina vuole agganciare i padroni di casa a tutti i costi ma i ragusani a suon di triple di Bakula e Sorrentino si tengono sempre avanti. Nei minuti finali coach Di Gregorio schiera in campo Giulio Smiraglia per il suo esordio in serie C. I nervi si fanno molto più tesi e fallo dopo fallo ne risente il ritmo della gara. Ne approfittano i padroni di casa che amministrano gli ultimi minuti del match chiudendo la gara con il risultato finale di 85 a 71.

«In questa partita – commenta a fine match coach Di Gregorio – era importante contenere la loro aggressività offensiva soprattutto nelle situazioni di uno contro uno. Siamo riusciti a tenerli a distanza anche se abbiamo commesso degli errori che non ci possiamo più permettere di fare. I ragazzi però non hanno mai perso mai la lucidità e questo ci ha permesso di allungare nel finale e vincere la partita»

VIRTUS RAGUSA – FORTITUDO MESSINA: 85 – 71

Parziali: 22-18; 42-31; 62-52

VIRTUS RAGUSA

Comitini, Smiraglia, Di Dio 8, Carnazza 9, Marletta, Causapruno 1, Sorrentino Andrea 14, Salafia 11, Ferlito 8, Canzonieri 15, Sorrentino Alessandro ne,

Bakula 21

Coach Di Gregorio

FORTITUDO MESSINA

De Simone 6, Di Nezza 12, Mazzullo 10, Squillaci 2, Russo, Bianchi 8, Cordaro 2, Incitti 12, Bellomo 17, Barlassina, Conteh 2

Coach Cavalieri

Arbitri: De Giorgio – Moschitto