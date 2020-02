Nuove nomine per la Diocesi di Ragusa

La Diocesi di Ragusa ha reso note due nuove nomine riguardanti incarichi a livello diocesano. Il Vescovo mons. Carmelo Cuttita ha nominato Don Robert Dynerowicz, incaricato diocesano per l’Apostolato del Mare, allo stesso tempo ha nominato, come consigliere spirituale del Rinnovamento nello Spirito Santo, il giovane sacerdote don Gennaro Giovanni Piccione. I due incarichi diocesani hanno una durata, rispettivamente, di cinque e quattro anni.

Don Robert Dynerowicz è attualmente parroco “in solidum” della parrocchia Santa Maria di Portosalvo di Scoglitti. Proviene da Zawircie (Polonia), ed è nato nel giugno del 1964. È stato ordinato presbitero nella Diocesi di Kielce il 2 giugno 1989. Successivamente frequenta, a Roma, il Corso superiore di Archeologia cristiana e, nel 1995, consegue la licenza in teologia dogmatica alla Pontificia Facoltà “Marianum”. Don Robert è presente nella diocesi di Ragusa come sacerdote “fidei donum” dal 1996, rivestendo il ruolo di vicario parrocchiale della parrocchia San Giovanni Battista e vice-rettore della Chiesa delle Grazie, in Vittoria. Il primo settembre 2018 è stato incardinato nella Diocesi di Ragusa.

Don Gennaro Giovanni Piccione proviene da Vittoria, ed è nato nel giugno del 1985. È stato ordinato presbitero il 7 ottobre 2012. Dopo avere svolto l’ufficio di vicario parrocchiale nella parrocchia Sant’Antonio di Padova di Comiso è stato vicario parrocchiale nella parrocchia Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe a Giarratana. È attualmente amministratore parrocchiale della parrocchia Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria a Roccazzo.