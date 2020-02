Modica, deceduto il giornalista Enzo Giardina

È deceduto a Modica il giornalista Enzo Giardina. Lo ricorda chi si è occupato, in particolare, di sport. Lui, infatti, si può definire una firma storica delle pagine sportive del quotidiano La Sicilia, per il quale seguiva, in particolare le formazioni calcistiche siracusane in special modo del Palazzolo ha seguito sempre con entusiasmo le sorti delle squadre siracusane dal Palazzolo al Siracusa. Era molto legato al compianto collega Giorgio Buscema. E’ stato tra i fondatori del Corriere degli Iblei, mensile dedicato alla cronaca della zona montana”. Enzo Giardina aveva 85 anni e risiedeva a Modica.