Calcio a 5, Giarratana ancora corsara. Vince a Pozzallo

La partita più vibrante, forse la più bella, almeno finora, di questa stagione, almeno per l’Asd Giarratana, che è andata a violare il campo del Pozzallo Due. Ieri pomeriggio, in un match dal notevole significato per il campionato di calcio a cinque di Serie D, i rossoblù hanno fatto valere tutta la propria esperienza, conquistando i tre punti che consentono loro di arrivare alla vetta della classifica. E’ stata una partita, quella disputata dalla squadra allenata da Samuele Puma, interpretata con la massima attenzione sotto tutti i punti di vista, in particolare nella zona difensiva, così come il fatto che le conclusioni in attacco sono risultate quasi tutte determinanti. Insomma, c’è l’impressione che dopo una serie di passi falsi compiuti nelle scorse settimane, il gruppo sia molto maturato anche nella gestione dei momenti. E’ finita con il risultato di 4-6 per gli ospiti giarratanesi che hanno animato un’ottima performance. Da citare, in particolare, la bravura di Emanuele Corallo nel fare valere la propria esperienza, l’attenzione e la pulizia nelle giocate di Diego Fiore e la capacità di Mattia Bologna nell’insaccare sempre dentro la rete quando necessario. “Non voglio essere ripetitivo – afferma il vicepresidente Giacomo Puma – ma, quando siamo al completo, ci proponiamo come un team di categoria superiore. Siamo soddisfatti per avere raggiunto la testa della classifica ma non possiamo permetterci cali di tensione perché il campionato può riservare sempre delle sorprese. Ecco perché dobbiamo continuare ad allenarci con la dovuta intensità per far sì che i ritmi in campo siano sempre gli stessi di quelli registrati nelle ultime partite”. Adesso, il torneo di Serie D osserverà un turno di stop e poi ci sarà lo scontro al vertice, in casa dell’Asd Giarratana, con l’altra capolista, lo Scicli. Si preannuncia una gara molto importante, forse decisiva, per le sorti del torneo.