La Soccer School “Sportispica” punta sempre sul calcio giovanile

Innovativo il programma annuale che la Soccer School “Sportispica” prevede per i suoi associati.

La scuola calcio fortemente voluta e creata dal responsabile tecnico e presidente Orazio Monaco, è nata nel 2009 con l’obiettivo della crescita individuale di ciascun bambino/ragazzo.

Oltre alla tecnica e il gioco in se stesso, si cerca di trasmettere a tutti i ragazzi dei valori, proprio perché non siamo una scuola calcio senza propositi, ma abbiamo degli obiettivi mirati al miglioramento sportivo ed educativo senza dimenticare che prima di essere allenatori siamo educatori e i nostri mister operano nel pieno rispetto di questi criteri.

Dieci anni di attività in cui lo Sportispica conquista 12 campionati FIGC tra calcio a 5 e calcio a 11, record assoluto per la nostra città che non ha mai avuto una scuola calcio così vincente e sempre tra le prime in Sicilia.

Otto stagioni con i campionati regionali a 11 di giovanissimi e allievi in cui la nostra società si è sempre ben distinta piazzandosi sempre tra le migliori e ben figurando, e solo da quest’anno assente per sposare il progetto a Virtus Ispica.

Quest’anno la novità è stata l’acquisizione del campo storico di Ispica “Gesu” che ha scritto le pagine più importanti del calcio della nostra città con il comandante Moltisanti e che insieme al PalaMarcoMonaco (palestra al coperto) offre una duplice opportunità ai nostri ragazzi di giocare anche nel caso di brutto tempo.

Altra novità è stata infatti la fusione con la “Virtus Ispica” con cui abbiamo stretto un accordo di collaborazione curandone il settore giovanile e fornendo i nostri talenti per la prima squadra Ispicese che gioca in promozione.Abbiamo anche presentato la categoria Juniores che risultava assente nella nostra città da parecchi anni e che sta facendo bella figura nel palcoscenico Regionale.

Obiettivo comune di crescita per i nostri ragazzi in empatia con i presidenti Piero Fidelio e Corrado Donzello per il futuro del calcio a Ispica.

Unica nota dolente è la mancanza di una struttura a 11 operativa e agibile, a gestione comunale di pubblica fruizione che vede purtroppo le nostre squadre a migrare fuori le mura cittadine per giocare le partite.