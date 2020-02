Biometano. Tar fissa udienza nel merito. Soddisfatta azienda

MODICA. “Accogliamo con soddisfazione l’odierna decisione del Tribunale amministrativo di Catania a proposito del ricorso presentato avverso la realizzazione dell’impianto di produzione di biometano nel Comune di Modica, in contrada Bellamagna-Zimmardo. I giudici non hanno sospeso l’autorizzazione come, invece, era stato richiesto dai ricorrenti e hanno rinviato al prossimo 21 ottobre, attraverso la fissazione di un’udienza di merito, ogni determinazione sulla vicenda che, in quell’occasione, sarà risolutiva”.

Lo affermano i responsabili della società Biometano ibleo, promotrice della realizzazione di un impianto di produzione di biometano da scarti dell’agricoltura nel Comune di Modica.