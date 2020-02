Scicli, Differenziata, raccolta ingombranti e Raee

L’assessorato all’ambiente del Comune di Scicli ha organizzato dei Centri di raccolta temporanei per i rifiuti ingombranti, i Raee (i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), sfalci e potature. A darne comunicazione l’assessore Bruno Mirabella. Ogni utenza potrà conferire al massimo tre pezzi (arredi, materassi, dispositivi elettrici ed elettronici). Dove e quando conferire? Sabato 15 febbraio dalle 9,30 alle 13,30 in contrada Zagarone, area interna mercato. Sabato 29 febbraio dalle 9,30 alle 13,30 in via Merano a Donnalucata. Per gli sfalci e le potature da giardino (sterpaglie, sfacci da giardino, rami di potatura) appuntamento sabato 22 febbraio dalle 9,30 alle 13,30 in via Madre Teresa di Calcutta a Jungi. Per informazioni ci si può rivolgere allo 0932-839280. “La differenza siamo noi”.